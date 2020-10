Tromba d’aria nella notte a San Felice Circeo: volano gazebi e arredi

Shares

SAN FELICE CIRCEO – Sono volati gazebi, dondoli e altri arredi da giardino compreso un divanetto nella notte a San Felice Circeo. Alberi caduti sulle strade, tegole volate dai tetti e allagamenti sono l’esito di una tromba d’aria, forse un downburst, che ha colpito la città costiera nella serata di ieri. I volontari della Protezione Civile intervenuti in ausilio ai vigili del fuoco hanno lavorato fino alle 2,30 della notte per sgombrare le strade soprattutto nella zona di Mezzacosta, sopra il porto.

Dopo le violenti piogge cadute in serata che hanno allagato La Cona, le raffiche hanno colpito più in alto e tre grossi alberi sono crollati in Via Cristoforo Coombo: “Un episodio di breve durata ma di fortissima intensità”, racconta Fabrizio Carollo vice cordinatore del Gruppo comunale della Protezione civile. Un grosso pino è caduto sul tetto di un’abitazione.

Alberi e rami sono caduti anche in altri punti del territorio. A Latina e su via del Piccarello la strada è rimasta bloccata fino all’intervento dei vigili del fuoco nel tratto più vicino alla Pontina. Questa mattina per il maltempo un albero si è abbattuto su un’auto in Via Fossignano ad Aprilia.