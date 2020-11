Addio Gigi Proietti cittadino onorario di Ponza

Shares

LATINA – A noi piace ricordarlo così, in uno scatto in barca, nel mare della sua isola preferita: Ponza. Gigi Proietti si è spento all’età esatta di 80 anni, per gravi problemi cardiaci in un clinica romana. Era nato proprio il 2 novembre e da tantissimi anni, immancabile l’estate andava sull’isola lunata, dove era di casa tanto che Ponza, un anno fa, lo aveva voluto cittadino onorario per il suo “chiarissimo merito nei campi dello spettacolo e della cultura, in cui miete indiscussi successi perfino oltre i confini italiani, come attore, cantante, poeta, regista e maestro del teatro”.

Resteranno la sua opera, le sue interpretazioni, la sua grande professionalità, la capacità di leggere il mondo con gli occhi della più lucida ironia.

(nella foto che abbiamo pubblicato e di cui ringraziamo Alfio Boschi era sul barchino dei gelati che gira le calette dell’isola offrendo ristoro ai bagnanti)