Covid-19, il racconto dell’ex assessore di Sermoneta: “Sono rimasto senza aria, intorno a me ho visto la paura”

SERMONETA – Ora è a casa, negativo. Per questo , trascorso il periodo più buio, ha raccontato la sua storia su Facebook, con una serie di scatti anche per ringraziare chi lo ha assistito durante la malattia. Lui è l’ex assessore ai lavori pubblici del Comune di Sermoneta Mauro Battisti e questo il suo racconto: “Dal pronto soccorso al reparto COVID19 ho visto persone con lacrime per mancanza ossigeno nei polmoni, ho visto la paura negli occhi di tanti pazienti ma anche di tanti infermieri e operatori che cercano di tutelarsi. Mi è mancata l’aria, sono rimasto senza ossigeno solo per andare in bagno, non riuscivo a parlare , respiro corto e apnea, febbre a 39,6 e 20 giorni con ossigeno 24 ore su 24, dormire a pancia in giù per respirare”.

Battisti ringrazia dottori e infermieri, il medico di famiglia Francesco Aiuti, e tutte le persone che hanno avuto un pensiero e vicinanza. E chiude: “Adesso valutate voi”.