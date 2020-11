Escono disco e video: è il Tiziano Ferro Day

Shares

LATINA – Una data importante quella di oggi per tutti i fan di Tiziano Ferro che celebra l’uscita di due nuove opere: l’album di cover e il documentario sulla sua vita. Il cantautore di Latina torna nel panorama musicale con l’atteso disco, il primo di cover e l’ottavo in studio della sua carriera, a cui si aggiunge “Ferro”, il documentario Amazon Original che lo vede per la prima volta sugli schermi raccontare aspetti personali e professionali della sua vita ma anche quelli meno noti che riguardano i suoi momenti più bui.

Si intitola invece “Accetto Miracoli: l’esperienza degli altri” il disco che contiene l’interpretazione di Tiziano di 13 brani di altrettanti artisti italiani, a proposito dei quali il cantante ha dichiarato che i miracoli raccontati attraverso le canzoni di questi autori gli hanno letteralmente cambiato la vita”.

La pop star ha anche promesso una diretta Instagram domenica alle 18.