Giornata delle Forze Armate, celebrazioni in forma ridotta in Parco Falcone e Borsellino

LATINA – Si celebra oggi il Giorno dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate. Questa mattina a Latina, in Parco Falcone e Borsellino, si terrà una manifestazione celebrativa per sottolineare il significato storico della ricorrenza ma sarà in forma ridotta, nel rispetto delle disposizioni di sicurezza in relazione all’epidemia in corso.

la Prefettura di Latina ha previsto alle 9:30 il rito solenne dell’Alzabandiera, a seguire la deposizione della corona d’alloro presso il monumento ai Caduti e l’esecuzione dell’Inno d’Italia, alla sola presenza del Prefetto Maurizio Falco, dei Comandanti Territoriali delle Forze Armate, del Questore, del Sindaco e del Presidente della Provincia.