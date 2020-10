“Sabaudia con i miei occhi”: mostra e premiazione per il contest fotografico

Shares

SABAUDIA – Si terrà oggi la premiazione del contest fotografico “Sabaudia con i miei occhi” organizzato dall’associazione culturale “Sabaudia Culturando” con l’esposizione dei lavori. L’appuntamento (sabato 24 ottobre), presso il Centro di Documentazione “Angiolo Mazzoni” di Sabaudia, alle 17:30, quando verrà inaugurata la mostra fotografica e sarà presentato il calendario SABAUDIA 2021, in cui sono presenti i primi 12 scatti scelti dal popolo di facebook attraverso i like e i commenti.

A causa delle normative per il contrasto alla diffusione del Covid – 19, alla premiazione potranno assistere solo i 12 autori degli scatti selezionati, mentre dalle ore 18:00 sarà possibile visitare la mostra, nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale.

Le foto resteranno in mostra fino al prossimo 8 novembre, dal lunedì al venerdì, negli orari di apertura al pubblico del Centro di Documentazione.

L’iniziativa ha ricevuto il sostegno del Comune di Sabaudia, Settore V Servizi di Promozione Territoriale e della ProLoco di Sabaudia