Oroscopo del giorno 13 Novembre 2020 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno ed indica che tutte le condizioni astrali sono favorevoli ai progetti a lungo termine per le coppie. Matrimonio in vista probabilmente o, per chi è già sposato, un grande consolidamento del proprio rapporto. Per i single è consigliato prendersi un po’ di tempo per riuscire a capire quelle che sono le esigenze personali prima di lasciarsi sedurre. A lavoro è un buon momento per apportare cambiamenti importanti come la riqualificazione o la formazione. Coloro che possono far vivere la loro creatività si sentiranno bene. Dal punto di vista della salute è giunto il momento di prendervi cura di voi: siete stressati, stanchi e soffrite d’insonnia. Trovate il tempo di rilassarvi per non rischiare seriamente.

Amore 4/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(21 aprile – 20 maggio)

Mercurio è in congiunzione con Venere nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia la passione si accentua: il partner si sente felice ed è merito vostro. Il rapporto è profondo ed i sentimenti sono più forti che mai. Single: è una buona giornata per dichiarare il vostro affetto. A lavoro non dovreste preoccuparvi di eventuali ostacoli, di particolari difficoltà o problemi di relazione. Vi sentite annoiati e un po’ distratti, ma state tranquilli: questa situazione è momentanea. Dal punto di vista della salute vi sentite abbastanza bene: dovreste approfittare di questa energia per fare più movimento e mantenere una forma sana.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

(21 maggio – 21 giugno)

Mercurio è in congiunzione con Venere nel vostro segno. ed oscura la vita sentimentale. In coppia, il partner è distante e vi infastidisce: il motivo non siete voi, ma alcuni pensieri negativi lo spingono ad isolarsi. Single: qualunque sia la situazione d’amore, non siate preoccupati. Le nuvole stanno solo attraversando il vostro cielo: siate pazienti. A lavoro, l’atmosfera è tesa e, con il vostro atteggiamento, rischiate di peggiorare la situazione. Limitatevi a fare il dovuto e non fatevi coinvolgere in alcuna discussione. Per quanto riguarda la salute, il morale non è uno dei migliori e vi manca l’entusiasmo: lasciate passare questo disturbo, presto tornerà il buonumore.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(22 giugno – 22 luglio)

La Luna è in quadrato con il Sole nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia vorreste migliorare il vostro rapporto. Non accelerate verso progetti troppo ambiziosi prima di parlarne con il partner. Single: se avete preso un appuntamento cercate di arrivare puntuali. A lavoro, la Luna potrebbe rafforzare la mancanza di fiducia in voi stessi. Cercate di interagire il più possibile con i vostri collaboratori ed insieme troverete delle buone soluzioni. Per quanto riguarda la salute, vi sentite bene e dovreste approfittare delle vostre energie per praticare qualche attività fisica.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(23 luglio – 22 agosto)

Marte è in quinconce con la Luna nel vostro segno. Sentimentalmente, la Luna vi rende sospettosi. In coppia, rimanete sulla difensiva e mettete in discussione tutte le azioni del partner. Attenti a rimproverarlo troppo: potreste innescare un gran conflitto. Single: non è una giornata favorevole ai nuovi incontri. A lavoro si annuncia una giornata impegnativa: anche se gestite molto bene le vostre attività sembra che nessuno vi stia seguendo. Cercate di prendere in considerazione anche i punti di vista dei collaboratori. Dal punto di vista della salute è giunto il momento di prendervi cura di voi: siete stressati, stanchi e soffrite d’insonnia. Trovate il tempo di rilassarvi per non rischiare seriamente.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(23 agosto – 22 settembre)

Plutone è in risonanza armonica nel vostro segno e, sentimentalmente, spinge alcuni di voi a cercare novità. In coppia siete creativi e proporrete cambiamenti costruttivi. Single: vi godete la vostra libertà e siete contenti della vostra situazione. A lavoro, il clima generale è sereno. Siete in grado di adeguarvi a qualsiasi situazione e state prendendo le decisioni giuste. Dal punto di vista della salute dovreste fare qualche attività che vi aiuterà ad eliminare le tensioni accumulate.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 5/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Giove è in trigono con Marte nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia condividete sentimenti profondi ed intensi con il partner: alcuni di voi prenderanno in considerazione nuovi progetti per il futuro. Single: Giove vi guida verso le persone che possono farvi sognare. A lavoro siete in grado di affermare i vostri obiettivi professionali mantenendo il supporto dei colleghi, anche se avete alcuni dubbi. Marte vi consente di comunicare con gentilezza per incoraggiare e guidare la squadra nella giusta direzione. Dal punto di vista della salute vi sentite abbastanza bene: non esagerate però con i vizi e cercate di prendervi più cura di voi.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(23 ottobre – 21 novembre)

La Luna è in quadrato con il Sole nel vostro segno e potreste avere dei problemi con il vostro partner. Cercate qualcosa che non riuscite ad ottenere e questo vi rende nervosi. Gelosie, sfiducia, o altri problemi sono alla base di tutto. Non lasciate che le cose precipitino. Se siete single, quello che avete al momento non vi soddisfa più. La pazienza è la carta migliore da giocare adesso. Sul piano professionale, dovreste cercare di essere più convincenti. Non dovreste arrendervi al primo intoppo perché avete tutte le facoltà per riprendere il controllo. La salute non sarà al top: potreste sentire una leggera tensione o stanchezza durante il giorno. Prima di peggiorare la situazione, provate a prendervi cura di voi e riposatevi.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Mercurio è in congiunzione con Venere nel vostro segno. Sul piano sentimentale, sia per le coppie che per i single, alcune relazioni iniziano a diventare noiose: meditate attentamente sul da farsi. Dal punto di vista professionale state mettendo un po’ troppa foga nel lavoro, cercando di mettervi in mostra: attenzione però, a voler far troppo spesso si sbaglia. Questo venerdì vi sentirete più stanchi del solito a causa dell’aspetto astrale: avete bisogno di rivitalizzarvi in qualsiasi modo, magari dedicandovi alle cose che vi piace fare di più.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Giove è in trigono con Marte nel vostro segno. Sul piano sentimentale siete molto attenti a quello che fa il partner: anche lui vuole costruire il futuro in modo sostenibile. Single: guardatevi intorno e prendete solo il lato buono di ciò che accade. Saturno può persino rendervi sensuali ed affascinanti: godetevi la vita. A lavoro vengono affrontati argomenti importanti ed i vostri collaboratori si fidano del vostro giudizio. Siete pronti a consolidare le vostre iniziative. Per quanto riguarda la salute, siete al top: dinamici e tonici, dovreste sentirvi fortunati.

Amore 4/5

Salute 5/5

Denaro 4/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

La Luna è in congiunzione con Urano nel vostro segno ed indica che alcuni di voi possono sentirsi insicuri sul futuro della loro relazione. Non fatevi prendere dal panico: i vostri dubbi possono essere l’occasione per dialogare col partner e trovare le giuste soluzioni. Single: l’influenza astrale potrebbe farvi volare con la fantasia. Cercate di guardavi di più intorno a voi: le opportunità non mancano. A lavoro siete consapevoli di dover cambiare alcune cose nel vostro comportamento e nei rapporti con gli altri. Pensate di aver troppe responsabilità e che tutto giri intorno alla vostra figura professionale. Le energie della rigenerazione e del rinnovamento psichico sono elevate oggi: dovreste sentirvi meglio del solito e sollevati.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(19 febbraio – 20 marzo)

La Luna è in quadrato con Venere nel vostro segno e si oppone alle vostre aspirazioni amorose. In coppia sognate un partner senza difetti e siete particolarmente esigenti con la vostra metà. Single: state cercando una perla rara ma non illudetevi troppo, la perfezione non esiste. Sul lato professionale dovreste provare ad essere più audaci e cercare di farvi apprezzare di più: per far questo dovreste raddoppiare gli sforzi ed aumentare la vostra autostima. La stanchezza si farà sentire a causa di un ritmo di vita troppo intenso. Prendetevi una meritata pausa: favorite il sonno.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.