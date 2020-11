Shopping Pontina, chi compra in città può vincere un buono spesa

Shares

PONTINIA – A Pontinia prende il via Pontinia Shopping, iniziativa dei commercianti che mette in palio Buoni Spesa a chi dimostrerà la sua fedeltà agli acquisti sul territorio comunale con lo scopo – spiegano – di “convincere” i cittadini ad acquistare in città piuttosto che su Internet”. L’ iniziativa a cui ha già aderito la stragrande maggioranza dei commercianti della città, avrà inizio sabato 28 novembre per proseguire fino a sabato 6 febbraio.

COME FUNZIONA– “Il regolamento è semplice – illustrano – in ogni attività commerciale aderente a “Shopping Pontinia” (che esporrà il logo al proprio ingresso) verrà fornita al cliente una Scheda (che ha validità una settimana) contenente 15 caselle, su ognuna delle quali sarà apposto un timbro per ogni acquisto effettuato; ogni cliente può raccogliere fino a 3 timbri provenienti dalla stessa attività. Il vincitore sarà il primo cliente ad aver completato la Scheda (riempiendola con i 15 timbri necessari).

Ogni domenica mattina verrà pubblicata l’identità del cliente vincitore sulla Pagina Facebook “Il Comune di Pontinia Informa” per ringraziarlo del supporto dato al commercio locale e contestualmente gli verrà donato un “Buono Spesa” che sarà utilizzabile in qualsiasi attività commerciale aderente all’iniziativa, con possibilità di frazionarlo presso più attività. Per le prime due settimane gli scrittori Cristian Vitali e Claudio Volpe doneranno anche una copia dei propri libri, affinché anche la cultura possa dare sostegno al commercio locale”.