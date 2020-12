Chiude in casa una centenaria e se ne va, denunciata una badante a Terracina

Shares

TERRACINA – Gridava aiuto dalla finestra della sua casa nel centro di Terracina e quando sono arrivati i poliziotti del comissariato si sono trovati di fronte un’anziana di 99 anni che era stata chiusa dentro e presa dal panico per la solitudine aveva provato ad aprire la porta con un cacciavite.

Ad abbandonarla, la badante che la mattina di Natale si era preparata ed era uscita lasciandola da sola e senza chiavi, mentre la famiglia era certa di avere affidato in buone mani l’anziana.

Gravissimo il reati di cui è accusata la donna non italiana: sequestro di persona aggravato dalla minorata difesa della vittima.

Proseguono le indagini per verificare se vi siano stati anche dei maltrattamenti.