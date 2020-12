Concerto di Natale, a Latina i Big Soul Mama in diretta Fb e su Radio Luna

Shares

LATINA – Prosegue la tradizione del Gospel di Natale a cura del Comune di Latina. Quest’anno la terza edizione del concerto del 25 dicembre “Big Soul Mama for Xmas” si terrà non in piazza del Popolo, ma in un Museo Cambellotti senza pubblico e con i soli coristi, trasmesso in streaming sulla pagina Facebook dell’Ente, vista l’impossibilità di svolgere concerti dal vivo in presenza di pubblico a causa delle misure anti-Covid.

Lo stesso concerto sarà trasmesso in contemporanea sulle frequenze di Radio Luna, su Lunanotizie.it e sulla pagina Fb Lunanotizie.

L’appuntamento è alle 19.00 del 25 dicembre.

«La motivazione – spiega il Sindaco Damiano Coletta – è quella di comunicare un segno di speranza per il futuro e la volontà di non arrendersi di fronte ad una battaglia che, come comunità, dobbiamo combattere e vincere».

Il Gospel – aggiunge Silvio Di Francia, Assessore alla Cultura – è una musica dell’anima, la radice spiritual propria delle comunità afroamericane che ne hanno fatto un simbolo di non rassegnazione. Abbiamo voluto mantenere l’appuntamento non per affezione retorica alla tradizione, peraltro recentissima, ma per comunicare una volontà che è, appunto, quella di non rassegnarsi».

«Siamo come sempre vicini alla città di Latina – dichiara Luca Fierro, Ceo di Hygenia – e in questo anno così particolare Hygenia vuole esserlo ancora di più sostenendo questa iniziativa. Con la certezza che il concerto sarà una parentesi di gioia per i concittadini, con la speranza che il futuro possa essere migliore». «Una città giovane ha bisogno di tradizioni – concludono Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno di Ventidieci –. Anche questo anno non poteva mancare il concerto di Natale anche se solo in streaming. Aspettiamo il Natale 2021 per poterci riabbracciare sotto il palco di piazza del Popolo».