LATINA – Andrà in onda oggi alle 19 su questo sito, in streaming sulla pagina Fb Lunanotizie e su Radio Luna, il Gospel di Natale 3° edizione del concerto dei Big Soul Mama for Xmas. A causa delle norme anticovid infatti sono vietati i concerti dal vivo e il famoso Coro di Latina si esibirà del Museo Cambellotti chiuso al pubblico.

L’iniziativa è del Comune di Latina in collaborazione con Hygenia e Ventidieci. Un modo per augurare a tutti un Buon Natale.