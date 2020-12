Covid-19, alla vigilia di Natale 5 decessi e 174 nuovi positivi a Latina e provincia

Shares

LATINA – Sono stati 174 i nuovi positivi al covid a Latina e provincia e cinque i decessi di pazienti ricoverati al Goretti registrati alla vigilia di Natale. Erano originari di Aprilia, Cisterna, due di Latina e uno di Sezze di 69, 80, 82, 86 e 88 anni. 279 i guariti.

DRIVE IN – Durante le festività natalizie, gli orari delle postazioni drive-in per le esecuzioni dei test saranno i seguenti:

– 24, 26, 31 dicembre 2020 e 6 gennaio 2021 apertura fino alle ore 13:00.

– 25 dicembre 2020 e 1 gennaio 2021 chiusura per l’intera giornata.

SCREENING PER RICERCA CORONAVIRUS DEDICATI AI RAGAZZI DELLE SCUOLE SUPERIORI

Al via la nuova campagna di screening per la ricerca del Covid-19 promossa dalla Asl di Latina e rivolta a tutti i giovani che frequentano le scuole medie superiori. I test partiranno il 28 dicembre e

sono rivolti ai giovani residenti nel Distretto 2 della Asl di Latina. E’ obbligatoria la prenotazione

tramite il sito della Asl. Sul sito aziendale saranno inoltre disponibili i moduli per il consenso informato da scaricare, compilare e firmare dal genitore nel caso di studenti minori di età.

RIENTRI DAL REGNO UNITO:

Le persone che nei 14 giorni antecedenti alla data odierna hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito di Gran

Bretagna e Irlanda del Nord, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente l’avvenuto ingresso nel territorio nazionale contattando il Dipartimento di Prevenzione della ASL all’indirizzo mail ukcovid19@ausl.latina.it fornendo i propri dati anagrafici e attestando il rientro tramite carta d’imbarco o ricevuta di

prenotazione del volo. I soggetti suddetti, fino all’esito del tampone, sono obbligati a rimanere in isolamento precau –

zionale