Formia-Garigliano, lavori sulla Variante Appia

FORMIA – Anas ha avviato oggi i lavori di ripavimentazione sul tratto della Variante Appia Formia-Garigliano. Un intervento sollecitato ripetutamente dal Comune formiano, del quale si era parlato anche in un recente incontro avvenuto in Prefettura. La ditta incaricata sta operando nella zona del Centro Commerciale Itaca, sulla corsia in direzione nord, con conseguente istituzione del senso unico alternato. Il rifacimento della strada era d’obbligo considerando il tratto a lunga percorrenza indispensabile per l’intero Sud Pontino, con un sostenuto traffico di carico pesante.