Latina compie 88 anni in pandemia, gli auguri del sindaco Coletta arrivano da casa

LATINA – Latina compie 88 anni e il Covid cambia anche i programmi istituzionali. Oggi, 18 dicembre 2020, anno della pandemia, non sarà il sindaco Damiano Coletta a tenere il consueto saluto alla città davanti al Monumento al Bonificatore di Piazza del Quadrato, ma la vice sindaca Maria Paola Briganti che leggerà il discorso preparato da casa dal primo cittadino ancora convalescente dopo aver contratto il virus mentre prestava assistenza ai senzatetto del dormitorio comunale. Le condizioni di salute migliorano, l’ospedale è ormai un ricordo, ma per la ripresa totale delle attività all’esterno “ci vorrà ancora qualche giorno”, ha spiegato.

Coletta questa mattina su Radio Immagine ha però voluto inviare i suoi auguri alla città, esprimendo vicinanza a chi soffre e abbracciando chi ha lavorato duramente durante la pandemia su tutti i fronti: “Voglio portare l’abbraccio della città a chi è in sofferenza e l’abbraccio di Latina a tutti i sanitari, alle forze dell’ordine, al personale degli uffici che ha garantito i servizi, al personale della scuola e ai ragazzi che la pandemia ha privato delle lezioni in presenza. Grazie ai commessi dei negozi, dei supermercati, grazie ai riders, alle edicole, al mondo delle imprese. Ma questo è anche il tempo della speranza, Latina nella pandemia è riuscita a trovare la sua identità di città solidale, generosa. Dobbiamo allora affrontare la ripresa, che speriamo arriverà presto, come il tempo della speranza e delle opportunità del futuro, dobbiamo guardare la luce che c’è in fondo al tunnel“.

