Il Latina Calcio 1932 stende il Savoia 2-0. Scudieri: “Gruppo vero”

LATINA – “Ho avuto la prova di quello che già sapevo”. Mister Scudieri ha aperto così la conferenza stampa dopo il match contro il Savoia vinto 2-0.

I nerazzurri hanno dimostrato ottime capacità fisiche, di gioco e di tenuta psicologica nel giorno in cui, mentre era in corso la rifinitura, sono stati ufficializzati due positivi al covid tra i nerazzurri.

Il Latina si tiene la testa della classifica: “Come gruppo dedichiamo la vittoria ai ragazzi che non erano disponibili oggi, fanno parte di un gruppo che sta facendo molto bene di persone vere, grazie a Emanuele (Allegra che ha accettato di entrare in campo anche se non al meglio della forma) e ringrazio tutti i ragazzi perché la prestazione è stata lodevole”, ha detto il mister che ha voluto anche ringraziare la società e il presidente Terracciano.