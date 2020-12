La Top Volley Cisterna domani a Piacenza in diretta Rai

Shares

CISTERNA DI LATINA – La Top Volley Cisterna torna in campo domani (domenica) alle 18:00 nella complicata trasferta di Piacenza. Il match verrà trasmesso in diretta su Rai Sport ed è valida per la terza giornata di ritorno del campionato di Superlega Credem Banca: si tratta della quinta diretta Rai per la formazione di Cisterna guidata da coach Boban Kovac in questa stagione.

«Non si può nascondere il fatto che quello che stiamo raccogliendo sul campo è molto al di sotto le aspettative – ammette Daniele Sottile, capitano e palleggiatore della Top Volley Cisterna – Non siamo soddisfatti ma siamo consapevoli che per uscire da questa situazione si può solo continuare a lavorare con il massimo della determinazione: non conosco altri modi per uscire da questa buca. La trasferta di Piacenza sarà complicatissima perché affrontiamo una squadra determinata a fare risultato e noi avremo il compito di provare a far “girare” la stagione: abbiamo qualità, siamo un gruppo che può fare molto, ma finora non siamo ancora riusciti a dimostrarlo».