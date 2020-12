Oroscopo del giorno 16 Dicembre 2020 a cura di Artemis

Shares

(21 marzo – 20 aprile)

Nettuno è in risonanza armonica nel vostro segno. Dal punto di vista sentimentale preparatevi per una giornata piena di sorprese, se siete in una relazione. Se siete single, sarete in grado di schierare tutte le vostre risorse per sedurre: potreste avere un incontro promettente. A lavoro vi assumerete le vostre responsabilità. La vostra immaginazione e creatività sono al loro massimo oggi ed avrete l’opportunità di valorizzare al meglio le vostre risorse. Nettuno rigenera l’energia per tutti voi: era ora, anche perché in passato avete pagato molto alcune problematiche.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(21 aprile – 20 maggio)

La Luna è in trigono con Venere nel vostro segno e promette una perfetta armonia di coppia: sguardi pieni di affetto e tanta passione. Tutto vi sembrerà magico oggi. Single: gli incontri saranno interessanti per la maggioranza di voi ed è possibile che tutto questo si evolva molto rapidamente in una storia appassionante. Professionalmente il trigono tra Luna e Venere è sempre favorevole a coloro che esercitano mestieri nel campo artistico o sociale. L’atmosfera sarà frenetica, ma stimolante ed avvincente. La maggior parte di voi sarà in ottima salute oggi: avete un’energia frizzante ed un’ottimo umore.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 maggio – 21 giugno)

Marte è in sestile con Plutone nel vostro segno. Sentimentalmente, sia per le coppie che per i single si annuncia una giornata speciale. Siete molto più affettuosi del solito e vivrete emozioni forti. Dal punto di vista professionale, la vostra giornata sarà producente e tranquilla. Le vostre competenze vi aiuteranno a risolvere qualche problematica e finalmente sarete ben ricompensati per i vostri sforzi. Per quanto riguarda la salute, avete la giusta energia per sentirvi bene sia fisicamente che mentalmente.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(22 giugno – 22 luglio)

La Luna è in quadrato con Giove nel vostro segno ed alcuni di voi saranno molto più sensibili del solito. In coppia, siete influenzabili facilmente: attenzione alle delusioni. Non chiedete troppo se il partner non ha la possibilità di accontentarvi. Single: non è una buona giornata per fare nuovi incontri, potreste rimanerne amareggiati. L’atmosfera a lavoro potrebbe deteriorarsi abbastanza velocemente a causa del vostro atteggiamento. La suscettibilità potrebbe rendervi troppo nervosi. Cercate di calmarvi e di essere più comprensivi. Non compensate la vostra frustrazione mangiando più del solito: non è il modo giusto per mantenere la salute integra.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(23 luglio – 22 agosto)

Saturno è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, vivrete questa giornata con meraviglia e molte speranze per il futuro da condividere insieme. Single: se vorreste riprendere un vecchio rapporto, dovrete discutere attentamente delle vostre esigenze e di come vorreste programmare il futuro. A lavoro è possibile dover pianificare tutte le attività della prossima settimana con la massima applicazione: correre ed organizzarsi fa risparmiare tempo, certo, ma potreste prendervi anche una pausa per non stressarvi troppo. Per quanto riguarda la salute, dovreste favorire una dieta equilibrata per rimanere in forma.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 agosto – 22 settembre)

La Luna è in quadrato con Giove nel vostro segno. Sul piano sentimentale, soprattutto in coppia, cercate di non cambiare troppe volte le vostre decisioni: potreste creare momenti di tensione. Single: questo aspetto astrale può farvi agire in modi stravaganti e quindi, qualcuno che non vi conosce abbastanza potrebbe avere difficoltà a capirvi. A lavoro è possibile avere problemi a causa del vostro atteggiamento: o sarete troppo rigidi con la vostra squadra, o non lo sarete abbastanza. Vi sentite stanchi ma domani andrà decisamente meglio. Durante questo posizionamento di Giove fate attenzione a tutte le forme di eccesso se non volete pagarne le conseguenze in salute.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(23 settembre – 22 ottobre)

La Luna è in trigono con Venere nel vostro segno e promette un’armonia sentimentale d’eccezione per le coppie: sarà una giornata sensuale, piena di romanticismo e passione. Single: è una buona giornata per nuovi incontri, tuttavia siate realisti e non cercate di accelerare i tempi. Professionalmente, l’atmosfera sarà molto piacevole: l’influenza di Venere ammorbidisce l’umore e riduce i contrasti. Questo è il momento di fare richieste speciali per alcuni di voi. Per quanto riguarda la salute, sia fisicamente che mentalmente la vostra forma è al top.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Marte è in sestile con Plutone nel vostro segno. Dal punto di vista sentimentale la giornata sarà molto interessante: parlate liberamente col partner e mostrate con molto zelo quanto siete innamorati. Single: vi sentite fortunati ed avete la possibilità di scegliere di vivere come volete. A lavoro è possibile dover maneggiare dei dati sensibili: se qualcuno vi sta osservando, attenti a non fare errori. Oggi ritroverete le energie per iniziare la giornata in una forma fisica molto buona. Non dovreste superare i vostri limiti se volete mantenervi energici a lungo.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(22 novembre – 20 dicembre)

La Luna è in trigono con Venere nel vostro segno. Per alcuni di voi sarà una giornata deludente dal punto di vista sentimentale: probabilmente state prendendo troppo sul serio una questione sulla quale vi siete impuntati. Ovviamente tutto questo vi sconvolge, ma ci sono buone possibilità che possiate andare avanti, molto più velocemente di quanto credete. A lavoro non dovreste lasciarvi sorprendere delle apparenze che sono spesso fuorvianti. A breve, potreste rendervi conto che siete stati ingannati. La giornata sembrerà di non finire più: vi sentite più stanchi del solito.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

La Luna è in congiunzione con Nettuno nel vostro segno. Sul piano sentimentale, nelle coppie tenerezza, comprensione e complicità saranno all’ordine del giorno. Per i single, la loro empatia avvicina eventuali incontri. Professionalmente siete molto attenti alle difficoltà dei colleghi ed impazienti di rendere le cose più facili. Il periodo è particolarmente favorevole se il vostro lavoro è orientato verso l’inventiva o richiede benevolenza. Dal punto di vista della salute psicofisica, avete trascurato un aspetto che forse è più importante di quanto sembri: avvicinarvi agli altri può aiutare ad avvicinarvi a voi stessi e, quindi, a recuperare meglio le vostre forze.

Amore 5/5

Salute 2/5

Denaro 4/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Marte è in sestile con Plutone nel vostro segno. Dal punto di vista sentimentale, non vi mancherà l’umorismo o il gusto per l’azione. Le coppie saranno supportate e notevolmente arricchite: la sensualità ed il fascino personale bramano e attraggono. È lo stesso per i single che sono coinvolti in rapporti appena iniziati. A lavoro godete della protezione degli astri ed il periodo è propizio per prendersi alcuni rischi o per agire in modi diversi. Se sentite di dover dimostrare le vostre abilità ne troverete facilmente i mezzi. I pianeti giocano a vostro favore: la vostra resistenza corporea è rinforzata, così come la mente. Vi sentite invincibili.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Nettuno è in risonanza armonica nel vostro segno e vi renderà particolarmente radiosi. Sentimentalmente sia per le coppie che per i single, questo è il giorno perfetto per portare un po’ di fantasia nelle relazioni. Potreste sorprendere il partner con una serata romantica. Dal punto di vista professionale avrete una facilità particolare proporvi. Siete apprezzati per le vostre qualità e per il lavoro svolto brillantemente. Siete soddisfatti dei vostri risultati ed in ottima forma: volete divertirvi e godervi l’attimo. La salute non vi darà filo da torcere in questo periodo astrale.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.