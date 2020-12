Poldo aveva una casa in cui correre, ora è in canile

Shares

LATINA – Poldo è in canile dopo un’altra triste rinuncia, una famiglia che ha deciso di non potersene più occupare. Ha circa 3 anni. È un derivato labrador. Bello e muscoloso, è un simpaticone vivace e dinamico. Poldo aveva una casa, dove era libero di correre, ma ora si ritrova chiuso in un box. Adora correre e farsi coccolare. È una taglia grande ed è sterilizzato.

Poldo si trova a Latina ma per una buona adozione potrà viaggiare. Per informazioni contattare Associazione amici del cane di Latina: 0773.662177 – 349.1383010 (puoi inviarci anche un messaggio se non dovessimo rispondere)