LATINA – MARIO strepitosa taglia media 5 anni, super affettuoso cerca continuamente il contatto umano, è vivace e molto allegro. Cerchiamo una famiglia che possa amarlo (e abbracciarlo) come merita. Mario si trova a Latina, ma per una buona adozione potrà raggiungere la sua nuova famiglia in tutto il centro nord.

Per informazioni contattare Associazione amici del cane di Latina: 0773.662177 – 334-7740414 (puoi inviarci anche un messaggio se non dovessimo rispondere)