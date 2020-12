Tamponamento a catena sulla Pontina, due feriti ad Aprilia. Strada chiusa

Shares

LATINA – Un tamponamento a catena sulla Pontina all’altezza di Aprilia ha costretto alla chiusura della corsia sud nel tratto in corrispondenza del km 49. Nell’incidente, che ha coinvolto quattro autovetture, due persone sono rimaste ferite.

“Il tamponamento, sulle cui cause sono in corso accertamenti – spiega Anas – ha coinvolto quattro autovetture, causando il ferimento di due persone; durante le operazioni di soccorso la tratta è stata provvisoriamente chiusa al transito, con deviazione della circolazione in direzione sud al km 49,700, lungo un’adiacente complanare. Al termine delle operazioni di recupero dei veicoli, oltre che di pulizia del piano viabile verrà ripristinata la regolare circolazione”.

Sul posto è intervenuto sono intervenuti con Anas, 118 e Forze dell’Ordine.