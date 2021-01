Dramma Covid, muore al Goretti di Latina un carabiniere di 53 anni

LATINA – Era in servizio al Comando Provinciale dei carabinieri di Latina, si è spento oggi pomeriggio nella terapia intensiva dell’ospedale Santa Maria Goretti dove si trovava per l’aggravarsi delle conseguenze di una polmonite da Covid, l’Appuntato Scelto Alessandro Cosmo, aveva 53 anni. Lascia la moglie e tre figli.

I sintomi della malattia che lo aveva colpito si erano presentati alla fine di novembre e il militare era stato ricoverato prima in un reparto covid, poi sottoposto all’ossigenoterapia, quindi ricoverato in terapia intensiva dove è stato intubato e non si è mai ripreso fino al tragico decesso.

“Il comandante generale Giovanni Nistri e tutta l’Arma esprimono profondo cordoglio per la sua prematura scomparsa – si legge nel comunicato – e si uniscono al dolore della moglie, dei figli di 27, 24 e 12 anni e di amici e colleghi, che ne piangono la perdita. Il suo ricordo resterà vivo nella memoria di tutti i carabinieri e di coloro che l’hanno conosciuto. Ciao Alessandro, onoreremo il coraggio con cui hai lottato”, è il messaggio di cordoglio pubblicato oggi dal Comando generale dell’Arma per salutare il collega.

Il carabiniere Cosmo, nella Benemerita dal 1988, era assegnato al Nucleo Informativo di Latina. Era apprezzato e benvoluto da tutti. La Caserma Cimarrusti è in lutto.

Giovedì, alle 10,30, si terrà la benedizione del feretro sul sagrato della Chiesa di San Francesco a Latina, lo stesso luogo dove lunedì è stata salutata l’infermiera Lorella Molinari anche lei morta per covid all’età di 53 anni dopo una lunga lotta contro il virus.