Droga in casa e sul posto di lavoro, due arresti a Latina

LATINA – Avrebbe fruttato circa 30mila euro la droga sequestrata dalla Guardia di Finanza a due uomini residenti a Latina, arrestati dai militari con l’ausilio delle Unità Cinofile del Gruppo di Formia: circa 300 grammi tra hashish e cocaina.

Da giorni le Fiamme Gialle pedinavano i movimenti dei due, monitorandone gli spostamenti, fino a quando uno di loro è stato fermato mentre era in auto e sorpreso con alcune dosi. E’ stata però la successiva perquisizione a casa, effettuata con i cani antidroga, a consentire di rinvenire e sottoporre a sequestro altro stupefacente e ben 11 mila euro in contanti oltre a materiale per il confezionamento.

Dalla perquisizione è stato anche possibile acquisire elementi circa la provenienza della sostanza stupefacente ed è scattata la seconda perquisizione a casa e sul posto di lavoro del secondo uomo. Sequestrati anche otto cellulari e alcuni fogli con nominativi e importi, riconducibili alla cessione delle sostanze.