Formia, tentano una truffa ai danni di un anziano ricoverato in una Rsa, arrestati

FORMIA – Sono stati smascherati mentre tentavano di prelevare un’ingente somma di denaro dal conto corrente di un anziano di Formia, ricoverato da due anni in una Rsa del posto. Un 76enne di Scafati e una fondana di 36 anni sono stati arrestati dai carabinieri per possesso e fabbricazione di documenti falsi, sostituzione di persona e truffa in concorso. Entrambi sono stati posti ai domiciliari in attesa della convalida dell’arresto. Il comandante della compagnia formiana, il capitano Michele Pascale, ha commentato l’accaduto come un fenomeno sempre più frequente ai danni di soggetti vulnerabili, con persone senza scrupoli pronte ad approfittare delle loro condizioni di disagio e di isolamento.