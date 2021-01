Il Comune di Bassiano su Borghi d’Italia

BASSIANO – La IX puntata di Borghi d’Italia è dedicata a Bassiano, alle sue tipicità enogastronomiche ed alle sue bellezze monumentali.

“Il Comune di Bassiano tra i suoi numerosi riconoscimenti è stato insignito della Bandiera Arancione Touring Club Italia, questo lo sta portando ad una promozione ed ad un riconoscimento continuo sul territorio nazionale” interviene il Presidente del Consiglio Comunale e Delegato Costantino Cacciotti “la scelta da parte di Borghi d’Italia di dedicare un’intera puntata a Bassiano è un riconoscimento per il nostro territorio e per la qualità delle attività fino ad ora svolte e poste in essere”

Nel corso del programma, accompagnati dai protagonisti della vita cittadina, si visiteranno il borgo antico, la parrocchia di Sant’Erasmo, la chiesa di San Nicola, il santuario del Santissimo Crocefisso e il pregiato museo “Delle Scritture” intitolato ad Aldo Manuzio.

Inoltre si scopriranno i piatti tradizionali e le altre tipicità del luogo con in testa lo speciale prosciutto di Bassiano. Ma non mancheranno altre curiosità. Passate parola e buona visione!

Sabato 23 gennaio alle 14.25 – domenica 24 gennaio alle 06.20 e domenica 31 gennaio alle 14.20 su Tv2000