Latina sotto zero, prima gelata notturna. Domenica no stop al centro diurno

LATINA – Paesaggio insolito questa mattina a Latina. Le temperature notturne come annunciato dalle previsioni meteo sono andate abbondantemente sotto lo zero e al risveglio strade e campi erano completamente ghiacciati anche nel centro abitato.

VOLONTARI AL CENTRO DIURNO – E ieri Latina ha dato una grande dimostrazione di solidarietà. Per far fronte al freddo particolarmente intenso i volontari di turno nel centro diurno, aperto da venerdì scorso dal Comune di Latina al centro anziani Vittorio Veneto per dare riparo anche di giorno ai senza tetto, vista l’eccezionalità delle temperature, hanno deciso di effettuare turno continuativo dalle 10 alle 17 e tanti cittadini si sono offerti di coprire i turni condividendo la gestione con il Pronto intervento sociale, Croce Rossa e Caritas l’impegno verso i più deboli.