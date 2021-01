“Sami Modiano, sopravvissuto ad Auschwitz, ha appena fatto il vaccino anti Covid insieme a sua moglie Selma. Nel Lazio abbiamo iniziato le vaccinazioni per gli over 80 anni. Avanti così, un’immagine di fiducia e speranza per tutti. Grazie Sami!”. Così su Facebook il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

Il numero di dosi somministrate nel Lazio ha superato le 107mila di cui 5847 nella Asl di Latina