Ligabue, stanza con vista mare all’Hotel Fogliano: “Onorati di averlo visto felice”

LATINA – Hanno riservato l’intero albergo chiedendo l’impegno alla totale riservatezza. Ma appena usciti fuori dalle mura dell’ Hotel Fogliano sono stati letteralmente avvolti dalle persone che li aspettavano. La venuta di Ligabue a Latina è già leggenda e magari non sarà l’ultima volta.

“Non potevamo proprio dire nulla finché sono stati qui da noi, abbiamo firmato tantissime carte impegnandoci a rispettare la privacy, hanno preso l’albergo in esclusiva, ma ora posso dire che avere Ligabue e il suo staff è stato un vero onore”, dice Gianluca Boldreghini, da un anno titolare dell’Hotel Fogliano New Life, che dopo le soddisfazioni del debutto, se ne prende un’altra: ospitare la rock star che ha scelto Latina per girare un video di cui non ha voluto dire molto.

Finito di girare, il Liga ha fatto una bella passeggiata sulla spiaggia, da solo, poi si è ritirato nella sua stanza dove è rimasto anche per i pasti: “Non posso dire in quale stanza ha dormito, posso solo dire che ci ha fatto i complimenti per il cibo e che ci è sembrato felice. Del territorio e del mare è rimasto certamente affascinato. Siamo davvero contenti che abbia scelto Latina, perché noi in questa città ci crediamo davvero. Chi viene qui resta estasiato, dal quarto piano poi, si gode un panorama incredibile tra lago e mare con lo sfondo del Circeo”.

Non resta che attendere per sapere con esattezza che cosa ci sarà di Latina nel video di Ligabue. Per ora solo una data sulle pagine social dell’artista: 5/02/2021.