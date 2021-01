Ligabue gira sulla spiaggia di a Latina: fan in delirio

LATINA – E’ stato un podista che voleva correre, ma ha trovato uno sbarramento e ha visto un assembramento a dare il via al tam tam di voci che si sono rincorse per tutto il pomeriggio ieri a Latina: Luciano Ligabue sta girando il suo video proprio nel capoluogo pontino, tra la spiaggia, il lago di Fogliano e l’inconfondibile sagoma di Circeo sullo sfondo.

Poco si sa sulla clip che sui social è semplicemente una data (forse quella di uscita), 5/02/2021 accompagnata da un breve girato del mare in inverno al tramonto. Nonostante la riservatezza probabilmente chiesta proprio dallo staff dell’artista che si è appoggiato all’Hotel Fogliano New Life, le riprese non sono passate inosservate sulla spiaggia di Latina a pochi passi da Capoporteiere dove a quell’ora c’erano anche alcuni surfisti (che ringraziamo per il breve video).