Oroscopo del giorno 02 Gennaio 2021 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

La Luna è in congiunzione con Urano nel vostro segno. Le coppie riscopriranno il vostro amore col gioco della seduzione, rafforzando i sentimenti e la complicità. Single: vi piacerà interagire con nuove persone, condividere punti di vista ed opinioni su una varietà di argomenti: il dialogo sarà la chiave per costruire nuove relazioni. Per quanto riguarda la salute, Urano vi spingerà a troppa impulsività, assicuratevi di essere più misurati e ragionevoli nelle vostre azioni e vi sentirete meglio. A livello relazionale cambierete completamente il programma pianificato per il fine settimana. Preferirete scommettere sulla spontaneità rispetto agli orari stabiliti.

Amore 4/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(21 aprile – 20 maggio)

La Luna è in congiunzione con Urano nel vostro segno. In coppia sarete totalmente in sintonia col partner: scoprirete affinità ed interessi comuni che vi faranno guardare nella stessa direzione e parlare felicemente dei piani futuri. Single: avete appena notato una persona che vi piace molto. Tutto quello che dovrete fare è parlargli. Per quanto riguarda la salute, le Stelle favoriscono la vitalità: già possedete un’energia fuori dall’ordinario e sarete in ottima forma. In famiglia non avrete problemi a preservare una buona atmosfera. La vostra gentilezza verso gli altri vi permetterà di avere conversazioni piacevoli con i vostri cari.

Amore 4/5

Salute 5/5

Denaro 5/5

(21 maggio – 21 giugno)

Marte è in congiunzione con la Luna nel vostro segno. In coppia aumenterà il vostro desiderio di uscire di casa per condividere un’attività romantica e passare più tempo insieme alla vostra metà. Single: siete sempre sensibili all’atmosfera intorno a voi ed identificherete rapidamente le esigenze degli altri. Questo vantaggio vi permetterà di trovare il tono giusto per sedurre. Per quanto riguarda la salute, questa domenica non mancherete di energia e potreste decidere di praticare un’attività sportiva o semplicemente camminare nella natura preservando il vostro benessere. A livello relazionale avrete problemi a far capire agli altri il vostro punto di vista: decidete chi coinvolgere e chi no.

Amore 4/5

Salute 5/5

Denaro 5/5

(22 giugno – 22 luglio)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, sarete molto ricettivi all’umore del partner e pronti a tutto per trascorrere una bella giornata. Tutte le occasioni saranno buone per sorprenderlo, sedurlo di nuovo e portare un po’ di pepe in un quotidiano troppo tranquillo per i vostri gusti. Single: non vi mancherà l’energia o la determinazione sotto l’influenza di Marte che incoraggerà le vostre iniziative. Per quanto riguarda la salute, sarete in ottime condizioni sia fisiche che mentali. In questa giornata sarete molto meno in conflitto con la famiglia, ed il vostro entourage tirerà un sospiro di sollievo.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(23 luglio – 22 agosto)

Mercurio è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, il vostro entusiasmo, unito al vostro buon umore, vi permetterà di rafforzare la bella atmosfera che si è instaurata già da tempo: vi sentirete sicuri della vostra relazione e guarderete con fiducia verso il futuro. Single: potreste incontrare una persona frizzante che sveglierà i vostri desideri più profondi. Per quanto riguarda la salute la situazione sembra un po’ più tranquilla degli ultimi giorni, ma ci vorrà tempo per riprendervi. Dovreste prendervi più cura di voi stessi e continuare a mantenere un certo equilibrio alimentare. In famiglia, evitate di affrontare problematiche fastidiosi perché aggravereste le tensioni esistenti.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(23 agosto – 22 settembre)

Giove è in quinconce con Mercurio nel vostro segno. In coppia tenderete ad essere un po’ troppo rigidi e potreste allontanare il partner: cercate di essere più ragionevoli e più realisti nelle vostre richieste se volete evitare conflitti. Single: questa posizione astrale non è affatto di buon auspicio per un incontro, meglio rimandare gli appuntamenti programmati. Per quanto riguarda la salute, sarete nervosi, stressati ed avrete problemi a rilassarvi. Evitate la fretta e fate un passo indietro con calma sugli eventi. In famiglia le tensioni prevalgono nei vostri rapporti: non dovreste cercare a disinnescare la situazione, aspettate tempi migliori.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Nettuno è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia cederete al romanticismo e non dimenticherete una data importante per il vostro rapporto: è una bellissima promessa d’amore e di attaccamento. Single: i pianeti vi sorridono e vi fanno risplendere. Potreste incontrare una persona molto accattivante in serata. Per quanto riguarda la salute, tuttavia, vi sentirete stanchi e vi mancherà l’energia giusta. Dovreste pianificare una giornata di riposo. In famiglia trattate i vostri cari con grande delicatezza, ma alcuni potrebbero trovarvi distanti o preoccupati. È l’effetto di Nettuno, nulla di così grave.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Marte è in congiunzione con Urano nel vostro segno. In coppia deciderete di cambiare i programmi per ravvivare un po’ l’atmosfera generale: dovreste essere sicuri che il partner vi seguirà per non rimanere delusi. Single: metterete tutto in discussione e penserete di più a voi stessi. Per quanto riguarda la salute dovreste stare attenti agli eccessi: non sopravvalutate le vostre forze perché non siete invincibili. In famiglia trascorrerete il tempo a parlare e a dare consigli: pensate bene prima di imporre il vostro punto di vista e tutto andrà bene.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Marte è in congiunzione con Urano nel vostro segno. In coppia assaporate tutto ciò che l’amore può offrirvi di meglio: scoprirete le virtù del partner apprezzandolo molto più del solito. Single: alcuni di voi proveranno sicuramente una grande gioia, una felicità incomparabile nell’incontrare la persona che stavate cercando. Per quanto riguarda la salute dovreste rallentare i ritmi ed eliminare le abitudini dannose alla vostra linea. Adottate uno stile di vita sano cercando di rispettare le regole. In famiglia l’atmosfera generale sarà piacevole ed i rapporti cordiali.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Marte è in congiunzione con la Luna nel vostro segno. In coppia, l’atmosfera sarà come il primo giorno: complicità, tenerezza, prove d’amore: non avrete tempo per annoiarvi ed il partner avrà occhi solo per voi. Single: sarete più riservati del solito ed osserverete i vostri corteggiatori con cautela, ma una persona tenace farà di tutto per attirarvi nella sua rete. Per quanto riguarda la salute, il fine settimana è sotto il segno della rigenerazione: vi sentirete rinati ed in grado di spostare montagne. In famiglia cercate di agire con delicatezza e di tenere conto delle diverse personalità dei vostri cari.

Amore 4/5

Salute 5/5

Denaro 4/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Marte è in congiunzione con Urano nel vostro segno. In coppia trascorrerete una bella giornata insieme al partner: esprimerete i vostri sentimenti in modi originali ed il partner vi ricambierà con tenerezza. Single: potreste avere incontri molto interessanti se deciderete di uscire di più. Per quanto riguarda la salute, vi sentirete un po’ sotto tensione e dovreste cercare di riposarvi un po’ di più per evitare di esaurirvi. In famiglia sarete in grado di accontentare i più piccoli con attività divertenti e costruttive allo stesso tempo.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Marte è in congiunzione con la Luna nel vostro segno. In coppia sarete molto dinamici e rafforzerete il vostro rapporto con attività originali in cui ognuno di voi metterà il proprio tocco. Single: per alcuni un’amicizia di lunga data diventerà più intima. Gli altri proveranno un’attrazione irresistibile per una persona conosciuta di recente. Per quanto riguarda la salute, con Marte che si prenderà cura di voi, non avrete motivo di preoccuparvi. Questo pianeta, la cui reputazione benefica è ben consolidata, promette un’eccellente vitalità ed una forte resistenza ai virus ambientali. In famiglia dovreste cercare di passare più tempo con i vostri cari perché alcuni risentono della vostra mancanza.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.