Priverno, aggrediscono un uomo, poi con l’auto investono la famiglia

PRIVERNO – Hanno aggredito un concittadino, poi, per garantirsi la fuga, hanno investito i familiari che volevano bloccarli. Sono stati denunciati dai carabinieri per lesioni aggravate in concorso ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni, padre e figlio di 58 e 29 anni di Priverno. Sui motivi che hanno scatenato l’aggressione avvenuta venerdì nella città lepina sono ora in corso gli accertamenti dei militari dell’Arma.