La morte di Giacomo Truini, la ex sindaca Villa: “Brillante e solare, ricordatelo come merita”

PONTINIA – “Ciao Giacomo Truini, un colpo aver avuto questa mattina la notizia del tuo tragico incidente. Assurdo, prima tuo fratello, ora tu!”. E’ il post pubblicato da una professoressa speciale, l’ ex sindaca di Formia Paola Villa che ha avuto come allievo alla scuola media Manfredini di Pontinia il 19enne scomparso drammaticamente ieri sera in un incidente stradale, mentre si trovava sull’Appia a pochi metri da casa.

Nelle classi della Villa, in 14 anni di insegnamento a Pontinia, sono passati tutti e tre i fratelli Truini e la prof ricorda ancora perfettamente la tragedia che aveva colpito la famiglia quando era morto in un incidente stradale il fratello maggiore di Giacomo. “Una famiglia bella, unita, li abbraccio con affetto”.

“Ricordatelo come merita: un ragazzo brillante e pieno di vita. Il fratello era bravissimo negli studi, Giacomo un allievo di grande intelligenza. Era amante della natura, con una grande sensibilità nei confronti degli animali, dall’ape che entrava in classe al cane in difficoltà, era sempre in prima linea. Non è passato inosservato, lo ricordo lucidamente e nonostante gli anni passati, dalle medie ad oggi, ancora ci sentiamo”, dice parlando al presente la professoressa che, nel post, rivolgendosi direttamente a Giacomo racconta alcuni aneddoti.

“Giacomino, così ti chiamavamo a scuola, il più piccolo di statura e il più casinaro, il più chiacchierone e il più ribelle. Tanti i ricordi…i tuoi esperimenti di scienze, sempre con la “variante Giacomino“, come la chiamavi tu. O i tuoi compiti di geometria, dove io ti chiedevo “Giacomo manca, come al solito, la formula!” e tu ” prof un po’ di fantasia, la formula è sottintesa, e poi che la scrivo a fare, lei le sa!”.

Giacomo si era diplomato lo scorso anno al Marconi di Latina.