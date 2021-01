Si è spento Gerardo Campino, storico libraio di Gaeta

FORMIA – Si spento ieri all’ospedale Dono Svizzero di Formia, Gerardo Campino, storico libraio di Gaeta che per anni ha gestito la “Casa del Libro” prima in Corso Cavour e poi in via Cagliari, trasmettendo la sua passione ai figli. Cordoglio e vicinanza per la scomparsa sono stati espressi dalla Confcommercio Gaeta e Formia in un post sui social.

I funerali saranno celebrati oggi alle 15 nella Cattedrale di Sant’Erasmo a Gaeta.

Ai fratelli Campino, e in particolare a Enza in questo delicato momento, un abbraccio affettuoso.