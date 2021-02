Basket, la Benacquista Latina si prepara a ricevere Napoli al PalaBianchini

LATINA – Dopo il successo conquistato domenica scorsa sul campo di San Severo, la Benacquista Assicurazioni Latina Basket giocherà sabato 6 febbraio alle ore 20:30 al PalaBianchini, dove i nerazzurri riceveranno la Gevi Napoli in occasione della 17^ giornata del Campionato di Serie A2 Old Wild West.

La formazione campana è seconda in classifica a quota 22 (2 soli punti in meno della capolista Forlì) ed è reduce da 3 vittorie consecutive con almeno 20 punti di distacco dagli avversari. I pontini abitano la parte bassa della classifica con 8 punti e lottano settimana dopo settimana per conquistare la permanenza nell’attuale categoria. L’incontro di andata, disputato al PalaBarbuto lo scorso 28 novembre, aveva visto il successo di Napoli con il risultato di 90-58.

«Durante la settimana il gruppo si è allenato con la solita dedizione, ma in un’atmosfera di maggiore positività – dicono dalla società sportiva – Dopo una vittoria si vedono in maniera diversa anche le sfide future, ci si crede un po’ di più».