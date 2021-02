Carbonia si arrende al Latina Calcio 1932

LATINA – Con un gol di Sarritzu ad un minuto dal 90’ il Latina ha battuto il Carbonia nel turno infrasettimanale di campionato. E’ stata una gara equilibrata e priva di grosse emozioni, condizionata dall’espulsione del sardo Piredda per doppia ammonizione, ad un quarto d’ora dal termine. L’1-0 di oggi permette ai nerazzurri di volare in testa alla classifica raggiungendo quota 28, due punti in più di Monterosi, Nocerina e Savoia. Nello stesso raggruppamento l’Insieme Formia ha battuto per 2-1 il Muravera. Nel girone F, infine, l’Aprilia si è imposto in casa sull’Olimpia Agnonese con il punteggio di 4-0.