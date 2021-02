Latina Città Sport Cultura organizza il Padel Hub

LATINA – Prende il via in questi giorni “Padel Hub”, il primo programma avanzato del CSC Padel Tour. Lo annuncia l’Associazione “Città Sport Cultura” di Latina che lo promuove in attesa del prossimo Padel Tour, il torneo a tappe maschile e femminile che coinvolgerà i migliori circoli della provincia di Latina e che sarà realizzato in partnership con uno dei più importanti gruppi aziendali del territorio nel settore Automotive, non appena sarà consentito dalle disposizioni anti Covid.

Il nuovo programma di training avanzato – spiegano da Csc – nasce dalla sinergia con i medici di fisioterapia specialistica muscolo-scheletrica e sportiva del gruppo STEMA FISIOLAB, i personal trainer di YOUR MORPHO TRAINER ed il team di Antonello Nigro Mental Coach. Ogni giocatore di padel professionista e non professionista potrà seguire i preziosi consigli grazie ad un programma base che comprende il riscaldamento prima di ogni gara e la partecipazione a lezioni di allenamento specifico settimanali che serviranno per prevenire e/o curare gli infortuni dovuti allo sforzo fisico, per il potenziamento ed il miglioramento della performance e per ottimizzare la propria concentrazione. Ogni giocatore, quindi, oltre a migliorare la prestazione fisica, potrà perfezionare la concentrazione per la gara o la semplice partita, combattere lo stress del confronto agonistico e gestire al meglio il rapporto con il proprio compagno di gara. In aggiunta, per i più appassionati o esperti, ci saranno a disposizione anche programmi avanzati più specifici e personalizzati.

L’attività dell’Associazione CSC – Città Sport Cultura che ha già avuto importanti adesioni e collaborazioni, prevede anche altre interessanti e coinvolgenti iniziative che saranno presentate in primavera.

Continua intanto la campagna associativa CSC www.cittàsportcultura.it