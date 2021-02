Latina, il laboratorio artigianale La.B. torna per San Valentino

LATINA – Dopo l’esperienza di Natale con il temporary shop aperto in Via Umberto I a Latina, le donne di La.B (La Bufala), tornano oggi con i prodotti del loro laboratorio artigianale, in un evento per San Valentino che si terrà nel negozio Super di Via Fratelli Bandiera. Gli accessori di pelletteria sono realizzati da donne vittime di violenza che hanno completato il percorso per la riconquista di un’autonomia anche economica. Il laboratorio di pelletteria artigianale – ideato e guidato da due imprenditrici di Latina – nasce infatti grazie a I.l.m.a., Io lavoro per la mia autonomia, progetto finanziato dal Dipartimento delle Pari Opportunità- Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 2018, per l’inclusione socio-lavorativa delle donne vittime di violenza, realizzato dal Centro Donna Lilith con il Comune di Latina.