Latina, Benacquista diventa museo per Mad: ospiterà 12 mostre

LATINA – Prosegue il progetto artistico, 2021 with Contemporary Art alla Benacquista Assicurazioni di Latina che sarà sede espositiva di 12 esposizioni del museo d’arte diffusa per tutto il 2021 appunto.

“Con Massimiliano Benacquista – spiega Fabio D’Achille – siamo partiti da un calendario da tavolo che vede MAD, il museo d’arte diffusa partner di Benacquista Assicurazioni, AssiB Underwriting ed alte società del Gruppo Benacquista, per celebrare il 2021 nel segno dell’Arte Contemporanea. Il calendario prevede che ogni artista “suggelli” a sè un mese del nuovo anno e di conseguenza esponga negli spazi comuni della sede di Benacquista Assicurazioni in via del lido a Latina”.

E, Febbraio è il mese dedicato alla ricerca pittorica di Alessandra Chicarella e i suoi Robot: “Un “pretesto” per ricordare quelle storie legate all’infanzia, l’arte e la pittura, i colori acrilici e le tele sono parte di una nuova avventura anche professionale per l’autrice. Il contesto è legato ai cartoni animati, cult giapponesi degli anni ottanta, da Goldrake a Jeeg robot d’acciaio che l’artista restituisce a chi le guarda attraverso flash mentali, azioni e movimenti metallici o spaziali con un piglio futurista”.

E l’iniziativa ha anche uno scopo sociale: “L’impegno culturale degli artisti s’incontra con l’attività sociale del gruppo Benacquista Assicurazioni che intende aggiungere “valore” alla rassegna artistica proponendo le opere in mostra al centro di un’attività benefica a supporto di soggetti svantaggiati alla quale le/gli artiste/i offriranno alcune delle loro opere e altre saranno acquistate sempre con l’obiettivo di finanziare progetti solidali”, spiega Massimiliano Benacquista.