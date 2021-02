Treno Napoli-Latina in ritardo. Il controllore: “Siete troppi a bordo qualcuno scenda”

LATINA – Il treno per Latina proveniente da Napoli è in ritardo. Non è una grandissima notizia, infatti capita non di rado. Ma stavolta non ci sono guasti tecnici sulla linea, la ragione per cui è stato fermato in Campania è che è sovraffollato. Lo ha detto ai viaggiatori un controllore, passando di vagone in vagone, sul convoglio pendolari fermo alla stazione di Sessa Aurunca, sperando di convincere qualcuno a scendere.

La testimonianza ci arriva da una maestra che lavora in un plesso di scuola dell’Infanzia del capoluogo: “Non sappiamo quando ci faranno ripartire e chi dovrà scendere, quello che sappiamo è che fino a quando non aumenteranno il numero dei treni, il contingentamento previsto dalle misure di contenimento del covid, è impossibile. E arrivare al lavoro diventa anche pericoloso”.