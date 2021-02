Trova un portafogli con carte di credito e contanti e lo consegna alla Polizia

LATINA – Si è presentato questa mattina alla Sezione di Polizia Stradale di Latina un cittadino camerunense, residente nel capoluogo, per consegnare un portafogli ritrovato poco prima lungo una strada del centro, in bicicletta andava al lavoro. All’interno: patente di guida, carte di credito, tessera bancomat e 20 euro in contanti. Rintracciare il proprietario non è stato difficile e, una volta avvisato del ritrovamento e invitato a raggiungere la sede di Via dei Volsini, l’uomo ha ricevuto quanto smarrito.

Per il cittadino camerunense sono arrivati gli elogi degli agenti “per il gesto di grande civiltà e rispetto delle regole” dimostrato nell’occasione.