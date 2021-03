A Latina bonus Tari per le utenze domestiche economicamente svantaggiate

LATINA – Bonus Tari per le utenze domestiche economicamente svantaggiate. Nell’Avviso Pubblico sul sito del Comune i requisiti e le modalità di presentazione della domanda per ottenere l’agevolazione tariffaria

È stato pubblicato sul sito del Comune di Latina, nelle sezioni “News” e “Avvisi e Bandi”, l’Avviso Pubblico relativo al Bonus Tari 2020 per le utenze economicamente svantaggiate. Per ottenere l’agevolazione tariffaria è necessario essere in possesso, alla data della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

Isee non superiore a 8.265 euro o, con almeno 4 figli a carico, soglia Isee a 20.000 euro;

beneficiari del reddito o della pensione di cittadinanza;

titolari di carta acquisti;

titolari di bonus energia o gas o idrico.

Ulteriore condizione è rappresentata dalla unicità dell’agevolazione per nucleo familiare. La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 31 marzo 2021. A questo link, tutti i dettagli sulle modalità di presentazione della domanda:http://bit.ly/bonus-tari-2020-utenzesvantaggiate