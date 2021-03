Covid, a latina Lido chiude per il fine settimana l’affaccio di Piazzale Loffredo

LATINA – Alla vigilia dell’ingresso del Lazio in zona rossa, il sindaco di Latina Damiano Coletta ha firmato poco fa un’ordinanza con la quale dispone la chiusura con orario permanente dell’affaccio a mare di Piazzale Loffredo a Capoportiere. L’area sarà transennata nei giorni 13 e 14 marzo 2021, con orario dalle ore 8.30 alle ore 22.00.

“Il provvedimento si è reso necessario, considerato il particolare periodo di emergenza sanitaria, per impedire situazioni di assembramento in concomitanza con l’ultimo weekend “giallo” del Lazio”, spiegano dal Comune.