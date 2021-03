Al cimitero di Sonnino il ricordo del carabiniere Iacovacci a 30 giorni dall’attentato in Congo

SONNINO – A trenta giorni dal tragico attentato in Congo in cui hanno perso la vita l’ambasciatore Italiano, Luca Attanasio e il carabiniere di Sonnino Vittorio Iacovacci, oltre all’autista del convoglio diplomatico, Mustafa Malimbo, le massime autorità della provincia di Latina e alti rappresentanti dell’Arma hanno voluto ricordare i due servitori dello Stato in una cerimonia durante la quale è stata deposta una corona di fiori presso la tomba del militare caduto e successivamente celebrata una Messa in suffragio nell’Abbazia di Fossanova.

Erano presenti il Prefetto di Latina Maurizio Falco, il Comandante delle Unità Mobili e Specializzate “Palidoro” Gen. C.A. Maruccia, il Comandante della II^ Brigata Mobile di Livorno Gen. B. Iasson, il Comandante del 13° Regimento di Gorizia Col. Ceglie, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Latina, Col. D’Aloia, il Questore Spina, il Comandante della Guardia di Finanza di Latina Col. Palma, la vedova dell’Ambasciatore Zakia Seddiki ed altre autorità locali.