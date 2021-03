Draghi si vaccina con Astra Zeneca prenotando sul sito SaluteLazio

Nel giorno in cui nel Lazio si è raggiunto il milione di dosi di vaccino contro il covid somministrate, “il Premier Draghi e la sua consorte hanno ricevuto il vaccino Astrazeneca attraverso la prenotazione online e secondo le modalità delle Regione Lazio”. Ne dà notizia una nota ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

“Siamo stati onorati della sua presenza e tutto si è svolto regolarmente e con discrezione. E’ stato in fila come gli altri utenti e le operazioni si sono svolte nei tempi previsti e successivamente ha atteso tranquillamente il quarto d’ora di controllo. Al termine gli è stato consegnato a lui e sua moglie, come avviene per tutti, il promemoria della vaccinazione effettuata”, comunica l’Unità di Crisi del Lazio.

La vaccinazione nell’hub della stazione Termini non distante da Palazzo Chigi, segue come previsto per età, quella effettuata allo Spallanzani dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha suscitato un sentimento generale di ammirazione per il Capo dello Stato anche lui in lista come qualunque cittadino.