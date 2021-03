Traffico internazionale di farmaci di provenienza illecita: 18 misure cautelari

LATINA – Parte da Latina la scoperta di in un traffico internazionale di farmaci di provenienza illecita venuto alla luce grazie alle indagini del Nas del capoluogo. I militari stanno dando esecuzione in queste ore a 18 misure cautelari nei confronti di altrettante persone appartenenti ad un associazione per delinquere operante tra l’Italia e la Gran Bretagna. Impegnati nell’operazione oltre 100 militari del Comando carabinieri per la tutela della salute di Latina e dei comandi provinciali di Napoli, Caserta, Avellino, Firenze , Milano e La Spezia.

I dettagli dell’operazione saranno illustrati in una conferenza stampa che si terrà a Latina nella caserma della sede del comando provinciale dei carabinieri in Largo Caduti di Nassirya alle 11.