Upper Seeds: l’evento di co-progettazione in P.zza Ilaria Alpi

LATINA – Oggi Sabato 6 Marzo alle 15.30 un nuovo incontro di co-progettazione per Upper, il grande progetto del Comune di Latina incentrato su formazione, lavoro e riqualificazione delle aree verdi cittadine.

L’incontro avrà luogo in Piazza Ilaria Alpi, nell’area verde di fronte alla sede Ambulanze Ares 118 in Via degli Osci a Latina.

L’incontro è finalizzato alla presentazione di proposte di patti di collaborazione tra il Comune di Latina, la scuola IC Tasso, i cittadini, le associazioni e le imprese locali per la riqualificazione, l’uso e la manutenzione di aree verdi del quartiere attraverso soluzioni basate sulla natura che rispondano a scopi sociali, ludici, educativi, paesaggistici ed ambientali.

Durante l’incontro saranno presentate le soluzioni possibili e raccolti suggerimenti e disponibilità di collaborazione da parte dei cittadini, delle organizzazioni e delle imprese interessate.

L’incontro si svolgerà all’aperto, con mascherina e nel rispetto della distanza interpersonale.