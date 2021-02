Upper Jobs Open Day: Un Weekend di Eventi

LATINA – Due giornate informative dedicate all’Avviso pubblico Upper Jobs, il programma che offre opportunità di formazione e lavoro per “operatori di parchi produttivi” nell’ambito del progetto Upper del Comune di Latina.

Gli open day, organizzati dalla Cooperativa Sociale Labirinto, saranno un’opportunità per avere informazioni sul funzionamento del programma, sulle modalità di partecipazione e per ricevere assistenza nella compilazione della domanda.

Saranno allestiti due punti informativi all’aperto, ai quali ci si potrà rivolgere muniti di mascherina e di documento di identità.

Gli appuntamenti avranno luogo Sabato 27 febbraio dalle 15.00 alle 18.00 in Via Milazzo, presso il giardino della ex scuola materna, e Domenica 28 febbraio dalle 15.00 alle 18.00 in Piazza del Popolo sotto il porticato del palazzo comunale.

Upper è l’iniziativa co-finanziata dal programma europeo UIA (Urban Innovative Actions) che promuove la riqualificazione di aree verdi per affrontare problemi ambientali, economici e sociali della città di Latina. Con Upper Jobs verranno selezionati 25 “operatori di parchi produttivi” che si occuperanno di riqualificare e gestire i parchi. I candidati selezionati riceveranno una formazione di 150 ore e un tirocinio lavorativo di sei mesi retribuito con una borsa lavoro da 600 euro mensili per 15 ore di impiego settimanali.

Per maggiori informazioni e per compilare la domanda: www.upperlatina.eu/opportunita