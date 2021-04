La Latina del tennis piange la scomparsa di Fernando Romiti, aveva 82 anni

LATINA – Il Sindaco Damiano Coletta e tutta l’Amministrazione comunale esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa di Fernando Romiti, figura storica del mondo dello sport a Latina, in particolare per tutti gli appassionati di tennis.

Romiti aveva 82 anni e sin dagli anni ’60 è stato un punto di riferimento per il movimento tennistico provinciale e regionale, sia da giocatore che da istruttore di tennis. È stato tesoriere del Consiglio direttivo del Tennis Club Latina imprimendo un forte impulso al centro sportivo che ha vissuto anni di grande prestigio, con tornei di alto livello ed eventi che hanno acceso la passione sportiva di tante generazioni.

Molti lo ricordano come l’inventore del torneo estivo Eighteen Games, al quale hanno partecipato diverse generazioni di sportivi di ogni età e livello.

I funerali saranno celebrati domani, martedì 20 aprile, alle ore 10 presso la Chiesa dell’Immacolata Concezione di Latina.