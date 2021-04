Niente di fatto per la Women Latina Calcio

LATINA – Ancora un nulla di fatto per la Women Latina Calcio 1932 che incassa la seconda sconfitta stagionale e resta a zero punti dopo i primi due turni del torneo di Eccellenza Laziale girone A.

Come contro il Frosinone sette giorni prima, anche a Monterotondo le ragazze di Franzè si battono con orgoglio, ma pagano una scarsa efficacia sotto porta. Tanto è vero che alle romane basta un calcio di rigore, decretato dal signor Ruqa della sezione di Roma 2, per portare a casa l’intera posta in palio e restare al comando della classifica.

Si gioca su un campo sintetico, ma inzuppato di pioggia, caduta copiosamente durante tutto l’arco della gara.

Nonostante il clima, le due squadre in campo si sono date battaglia, non risparmiandosi, tanto che alla fine il peggiore in campo è risultato l’arbitro. Niente da eccepire, sia chiaro, sulla concessione del rigore all’Eretrum, dopo dieci minuti di gara, per un contatto in area evidentemente falloso. Rigore trasformato da D’Achille e che è stato decisivo ai fini del risultato. Ma altrettanto preciso avrebbe dovuto essere il direttore di gara di Roma 2 a fine primo tempo, quando un difensore della squadra di casa fermava col braccio un tiro in porta di Taddei, e invece…

Per il resto le nerazzurre hanno controllato il gioco in pratica per tutta la partita, ma hanno difettato in fase di rifinitura.

Da segnalare l’infortunio occorso a Laura Furci, che è stata ricoverata in ospedale con la sospetta frattura di una costola.