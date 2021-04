Basket, la Benacquista perde in casa contro Pistoia 69-77

LATINA – La Benacquista Assicurazioni Latina Basket conclude la prima fase di qualificazione della regular season con una sconfitta, giocando al PalaBianchini il recupero della 19^ giornata del Campionato di Serie A2 contro la compagine toscana della Giorgio Tesi Group Pistoia.

Una partita difficile, che i nerazzurri hanno disputato in formazione rimaneggiata, viste le assenze di Fall e Passera e con Trotter non al top della condizione, contro un avversario molto fisico e che è arrivato a Latina con la necessità di conquistare i due punti in palio. La gara è terminata con la vittoria di Pistoia sul risultato finale di 69-77.