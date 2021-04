Latina, la scomparsa della prof Galeotti, oggi il ricordo in Commissione Cultura

LATINA – La Commissione Cultura e Istruzione del Comune di Latina ha voluto ricordare oggi Donatella Galeotti, l’apprezzata insegnante del Liceo Manzoni morta improvvisamente tre giorni fa.

“L’assise consiliare della Cultura e dell’Istruzione cittadina si unisce nel cordoglio e al dolore della famiglia Galeotti rinnovando il ricordo e il ringraziamento a Donatella per il suo percorso nell’impegno umano, sociale e scolastico”, si legge in una nota. La professoressa di scienze umane morta prematuramente all’età di 58 anni è stata raccontata come donna, docente e cittadina sensibile al disagio sociale e alla formazione scolastica. La Consigliera Nicoletta Zuliani, sua collega al Liceo Manzoni, ne ha tracciato un delicato profilo.

Anche il Presidente della Commissione Fabio D’Achille ha voluto sottolineare come “l’insegnante sia stata ispiratrice di un’attenzione civica alla cultura, alla animazione, alla musica, al cinema fondendole appunto nell’impegno sociale. La stessa passione immensa l’aveva per la natura e gli animali con la quale spesso la s’incontrava a fare jogging o a passeggio”.

Gli allievi della docente hanno esposto uno striscione a scuola promettendo di non dimenticarla.